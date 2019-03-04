أفضل 100 لاعب في "فورتنايت" يتنافسون للفوز بنصف مليون دولار

تواجه 100 لاعب من الأفضل في العالم في لعبة "فورتنايت" الإلكترونية على منصة خلال عطلة نهاية الأسبوع في كاتوفيتسه البولندية في إطار دورة بلغت قيمة جوائزها نصف مليون دولار.

وحصل الثنائي الرابح وهما من كندا والولايات المتحدة على 80 ألف دولار ووصيفاهما على 64 ألف دولار، فيما خصص مبلغ 48 ألفا لصاحبي المركز الثالث.

وقال الكندي الرابح "أن أر جي" زايت (19 عاما) الذي لم يُكشف سوى عن اسمه "الحربي": "لا أعرف كم ستستمر لعبة فورتنايت لكن إن استمرت لفترة طويلة فسأستفيد من الرياضة الإلكترونية قدر المستطاع. وبعد فورتنايت سأجرب لعبة أخرى.. وليس الدراسة".

وأقر شريكه الأمريكي "غوست أس ايه أف" (16 عاما) بأنه أوقف دراسته ليكرس وقته للألعاب فقط، مضيفاً: "سأدخر مكاسبي المالية لأطول فترة ممكنة. أنا أفضّل اللعب الثنائي وأكره اللعب المنفرد فهذا أمر ممل".

وتواجه المشاركون وعيونهم شاخصة إلى الشاشات على منصة شاسعة مساحتها 2500 متر مربع. وكانت مواجهتهم تنقل على شاشات ضخمة ويتابعها آلاف من محبي اللعبة المتحمسين الذين ارتدى بعضهم ملابس شخصيات في "فورتنايت".

وخاض اللاعبون مسابقة منفردة، الجمعة، فيما خلت الساحة يومي السبت والأحد لفرق ثنائية.

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ونقلت هذه "المعارك" التي تواجه فيها 100 لاعب مباشرة عبر منصة "تويتش" وقنوات بث خاصة باللاعبين النجوم في الرياضة الإلكترونية.

ولعبة "فورتنايت" أطلقت في يوليو 2017 لتصبح سريعا من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وفي مايو الماضي كانت تضم أكثر من 150 مليون لاعب من العالم بأسره.

وتجاوزت إيرادات اللعبة مليار دولار في يوليو 2018 بفضل مبيعات منتجات رقمية وأزياء الشخصيات.

وكانت شركة "إبيك غايمز" المنتجة للعبة أعلنت، العام الماضي، أنها ستخصص مكافآت قدرها 100 مليون دولار في إطار مسابقات تتمحور حول "فورتنايت" تنظم في خلال سنة.

وتقام النهائيات العالمية من 13 يوليو/تموز إلى 16 من الشهر نفسه في نيويورك وسينال الفائز بها جائزة قدرها 3 ملايين دولار.