شاهد.. عين حاسدة تسقط شاحنة من على قمة مرتفعة

رصد 'الخليج 365' مقطعا مصورا لشخصين يتهامسان، في تحد لإسقاط شاحنة من على قمة.
وتظهر الشاحنة في المقطع وهي تحاول إنزال الحمولة، إلا أنها أخفقت في ذلك وهوت إلى القاع.
وعلق مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" في حضرموت على الحادثة بالقول، إن الشاحنة هوت بفعل عين حاسدة لم اذكر الله.
الجدير ذكره أن الحادثة تلك ليست الأولى حيث سبق وان تداولت مقاطع أخرى لشاب يكسر فنجان قهوة سليم البنية، وآخر يطفى مصابيح إنارة الشارع.
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