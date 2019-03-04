شاهد.. فتاة إفريقية تتفوق على الرجال في اللعب بالكرة

رصد 'الخليج 365' مقطعا مصورا لشابة إفريقية تتفنن في اللعب بكرة القدم، صانعة حركات صعبة قد لا يفعلها بعض اللاعبين الكبار.
وتظهر الشابة التي لم يتعرف 'الخليج 365' على هويتها، وهي تمرر الكرة من فوق رأسها صعودا ومن ثم نزولا، كما تقوم بوضع الكرة على مؤخرة رأسها مثلما اعتاد اللاب ميسي وضعها.
وتفاعل الحاضرون في المقطع مع الشابة المذهلة وتعالت الأصوات الحماسية في كافة الأرجاء بالتصفيق والهتاف.
تجدر الإشارة إلى أنه في البلدان النامية عادة ما تكون كثير من المواهب الثاقبة مهمشة بسبب الأوضاع التي تشهد تلك البلدان.
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