رينو تطرح سيارة "داستر كروس أوفر" بممتص صدمات إضافي

تستعد شركة رينو "Renault" الفرنسية لطرح طراز جديد من سيارة "داستر" Duster الكروس أوفر الشهيرة بالسوقين الأوروبي والمصري قريبا.

ووفقا لموقع رينو الرسمي، فإن السيارة المعدلة المزمع طرحها قريبا مزودة بأنظمة تحكم جديدة عن سابقتها، منحصرة في أوبشن تحكم السرعة "مثبت سرعة"، إضافة إلى أنظمة تظهر ضغط الهواء في الإطارات، والوضع التقني لمعظم أجزاء السيارة.

وتتميز رينو "Duster" من الداخل بتوزيع مكبرات الصوت، وأزرار التحكم بالنوافذ، إضافة إلى حصول المركبة على مقود جديد، كما تتغير أماكن أزرار التحكم بدرجة حرارة المقاعد.

وعن الشكل الخارجي للسيارة، لن تتغير "Duster" المعدلة عن السابقة، بل يشهد الطراز الجديد تعديلات طفيفة على تصميم المصابيح، وممتصات صدمات إضافية على الجانبين، فضلا عن مصابيح صغيرة جديدة ستظهر على المرايا الجانبية.