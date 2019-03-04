شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، وأصيب ثالث بجروح؛ بدعوى دهس جنود عند مدخل قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن مواطنين استشهدا، وأصيب ثالث بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحى صوبهم، مضيفة أنه لا معلومات رسمية حتى اللحظة حول هوياتهم.

وأوضح رئيس مجلس قروى كفر نعمة خلدون الديك أن عملية إعدام المواطنين وقعت فى منطقة تضاريسها الطبيعية صعبة، ما يرجح أن ما وقع هو حادث سير بسبب المنعطف الخطير فى الشارع هناك، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المركبة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليل القرية، واعتقلت الشاب يوسف محمود الديك، وتبعها إطلاق النار على إحدى المركبات ومن بداخلها، وما زالت المنطقة عسكرية مغلقة، وتدور بين الفينة والأخرى مواجهات، حيث أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة الغاز الكثيف الذى يطلقه جنود الاحتلال صوب منازل المواطنين القريبة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلى، فقد أصيب ضابط فى جيش الاحتلال بجروح خطيرة، وجندى آخر بجروح طفيفة فى الحادث.

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من ناحية أخرى أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم الاثنين، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الزوارق أطلقت النار على المراكب فى المناطق المسموح الصيد بها دون الابلاغ عن وقوع اصابات، واضطرت مراكب الصيادين الى العودة الى الشاطئ.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن مساحات الصيد التى سمحت بها.وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.