قيادى بقوات سوريا الديمقراطية: نبطئ الهجوم على داعش لحماية المدنيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تبطئ هجومها على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا لحماية المدنيين الذين ما زالوا هناك مضيفا أن المعركة "ستنتهى قريبا".
وواجهت قوات سوريا الديمقراطية ألغاما وسيارات ملغومة وهجمات انتحارية أمس الأحد خلال محاولتها اقتحام آخر منطقة فى قرية الباغوز لطرد المتشددين.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعطل هجوم القوات مع فرار عشرات الآلاف من الباغوز وهى آخر ما تبقى فى قبضة التنظيم من الأراضى التى سيطر عليها فى العراق وسوريا بعد سنوات من التقهقر ومن بين ذلك سلسلة من الهزائم فى عام 2017.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجومها مساء الجمعة بعدما قالت إنها أخرجت من تبقى من المدنيين. ومع ذلك قال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى للقوات على تويتر فى وقت مبكر اليوم الاثنين إن بعض المدنيين ما زالوا هناك.
وأضاف "نبطئ الهجوم فى الباغوز بسبب عدد قليل من المدنيين يستخدمهم داعش كدروع بشرية" فى إشارة إلى داعش.
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