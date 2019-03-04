شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: عملاء من المخابرات الإسرائيلية يعملون فى صفوف "الجزيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق، القيادة القطرية، ووصف قيادتها بـ "المتهورة"، بعد الخلافات الشائكة مع العديد من الدول العربية.

وقال خلفان: "تهور القيادة القطرية وللأسف الشديد أقحمها فى خلافات شائكة مع الدول العربية بالذات.. وغابت الحكمة فى ربيع عربى مشؤوم .. فضاعفت عليها الخصوم".

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ضاحى خلفان

وتابع "استطاعت الجزيرة من التحكم فى تفكير القيادة القطرية وتوجيهها إلى معاداة العرب.. الجزيرة كانت الغاية منها تقديم الدعم الإعلامى للفوضى الخلاقة التى كلفت دمى الإخوان بتحريكها.. وأصبحت الجزيرة اليوم المحطة التى أسقطت سمعة حكومة قطر مع الأسف".

وأختتم " زمرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية يعملون فى صفوف الجزيرة..سجلاتهم سوداء .. عرب مهجنين كانوا ابا عن جد عملاء فى خدمة أعداء الأمة".