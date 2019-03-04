الجبير يوجه دعوة "استثنائية" إلى طهران

ووجه الجبير في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، دعوة استثنائية لطهران، "هي التوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية بالصواريخ الباليستية، التي تستخدم ضد المدنيين العزل وإيقاف تدخلها في شؤون دول المنطقة العربية".

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كم دعا عادل الجبير إيران "إلى الكف عن إشعال الفتن الطائفية في المنطقة العربية"، مؤكدا أنها ما تزال تواصل سياستها التدميرية، على حد قوله.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تدعم كل جهد للحل السلمي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، هي قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، داعيا الحوثيين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق السويد لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير لـ "البيان"، أن إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن بلغت حتى الآن 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تتصدران الدول الأكثر مساعدة لليمن وتتخذان كافة الخطوات لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم، حيث قدمتا أخيراً في مؤتمر المانحين الثالث بجنيف مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة.