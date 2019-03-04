قرقاش: طهران تحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

وقال قرقاش عبر حسابه على "تويتر": "طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي، لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".
وأكد قرقاش أن "قضية الجزر المحتلة مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال".
واعتبر أن "رفض إيران دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية يضعها في خانة حرجة"، مشيرا إلى أن "تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في الخليج العربي".
وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي، أن "الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، جزء لا یتجزأ من إيران التي لن تتنازل أبدا عن حقها التاريخي في هذه الجزر".
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