مصر.. اطلاق سراح "شوكان" أحد أبرز مصوري "فض رابعة"

القاهرة/ الخليج 365

أطلقت السلطات الأمنية في مصر، الاثنين، سراح الصحفي المصور محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي تم القبض عليه 14 أغسطس/آب 2013، أثناء تغطيته لأحداث فض أمني لاعتصام "رابعة" (شرقي القاهرة)، والذي أسفر عن مقتل المئات.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة "الحرية لشوكان"، عبر فيسبوك"، صباح الإثنين، "اطلاق سراحه" من أحد أقسام شرطة الجيزة، (غربي القاهرة)، دون إعلان رسمي.

وأرفقت الصفحة عددا من صور شوكان مع ذويه، والفرحة تسيطر عليه عقب إطلاق السراح، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وجاء اطلاق السراح، بعد قضائه 5 سنوات في السجن، تنفيذا لحكم صادر من محكمة مصرية في سبتمبر/أيلول 2018 بإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة".

ويشمل الحكم أيضا، معاقبة شوكان، وآخرين، في القضية ذاتها بالوضع تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات بعد انتهاء فترة العقوبة.

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والمراقبة تعني حضور المتهم بنفسه لقسم شرطة تابع له محل سكنه، حسب توقيت معين يوميا أو أسبوعيا، كتدبير احترازي لعدم خروج المتهم خارج البلاد، أو القيام بالجرم ذاته، وفق القانون المصري.

وعلى مدار سنوات سجن "شوكان"، تفاعلت منظمات حقوقية دولية مع قضيته، رافضة اعتقاله على خلفية عمله كمصور.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "يونسكو"، فوز شوكان، بجائزتها العالمية لحرية الصحافة لعام 2018، رغم اعتراض الخارجية المصرية على هذا التكريم، بدعوى أن "المصور الصحفي يواجه "تهما ذات طابع جنائي ليست لها أي دافع سياسي ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة"، وهذا اتهام نفى محام شوكان صحته آنذاك.

وتواجه مصر انتقادات على خلفية حبس صحفيين على خلفية تهم عديدة، غير أن السلطات المصرية، تنفي بشدة أن تكون التهم مرتبطة بعملهم الصحفي المهني، مشيرةً أن كل من لديها يحاكمون في تهم جنائية وتكفل السلطات القضائية لهم حق الطعن.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها).

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.