سفارة_المملكة لدى #فرنسا توجه تحذير مهم لمواطنيها

صحيفة الخليج الالكترونية

أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي بدأت مساء الأحد، ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.

ودعت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.