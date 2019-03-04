الصيام 15 ساعة والحرارة تصل 41 في رمضان 2019

أفاد الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك هذا العام ستصل إلى ما يقارب 15 ساعة في دولة الإمارات.

وأوضح الجروان في معلومات لـ24، أن هلال شهر رمضان سيولد يوم 5 مايو (آيار) 2019، وذلك في الساعة 2:46 بتوقيت الإمارات وسيكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 5 درجات من الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس بفترة 30 دقيقة، مما يجعل رؤيته ممكنة، وعليه يكون يوم الإثنين 6 مايو (آيار) 2019 غرة شهر رمضان بحسب معايير الرؤية الفلكية، وفقا لموقع 24.

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة العليا خلال شهر رمضان ستكون 41 درجة مئوية، أما معدلات درجات الحرارة الدنيا 23 درجة مئوية، وتبلغ الرطوبة النسبية بين 75% إلى 22%، سيكون متوسط سرعة الرياح 24 كم/س، لافتاً إلى أنه خلال هذا الوقت من العام يندر هطول الأمطار.

وأشار الجروان إلى أن مجمل ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة الإمارات ستصل إلى ما يقارب الـ 15 ساعة، حيث سيتراوح طول النهار خلال رمضان بين 13 ساعة و10 دقائق في بدايته وبين 13 ساعة و 40 دقيقة في نهايته، فيما تزيد ساعات الصيام بحدود الساعة وربع الساعة عن طول النهار وهو الوقت بين الفجر والشروق.

وأفاد بأن هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم 3 يونيو (حزيران) في الساعة 2:02 بتوقيت الإمارات، ويكون وقت غروب الشمس مماساً على الأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بفترة 3 دقائق، مما يعذر رؤية الهلال حينها، وعليه سيكون الأربعاء 5 يونيو (حزيران) غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية.