"سوريا الديمقراطية":داعش تتخذ المدنيين دروعا بشرية بآخر معاقلها بالباغوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ،اليوم الاثنين، أنها أبطأت وتيرة المعركة التى تشنها على بلدة الباغوز شرق دير الزور آخر معقل لتنظيم "داعش" فى محافظة دير الزور شرق سوريا .

وقال مصطفى بالى، مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية فى تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " القوات أبطأت المعركة قليلا، بسبب اتخاذ عناصر داعش لبعض المدنيين المحتجزين فى الباغوز كدروع بشرية .. وأن المعركة ستحسم قريبا" .



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