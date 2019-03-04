شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن تقديم منحة للعراق بقيمة 83 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة اليابانية لدى بغداد، اليوم الأحد، تقديم منحة للعراق بقيمة 83 ألف دولار لتأهيل مستشفى في محافظة كركوك.

وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو وقّع مع رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية أحمد الهيتي عقد المنحة البالغ 83 ألف دولار من برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني لتزويد مستشفى الحويجة في كركوك بأجهزة طبية.

وأضاف السفارة أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الطبية في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي، مبينة أن المنحة تأتي في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قِبل حكومة اليابان، لتحقيق نتائج فورية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي.

وتابعت السفارة أن حكومة اليابان نفذت أكثر من 90 مشروعًا من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة.