- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
أعلنت السلطات الأمريكية أن 23 شخصًا على الأقل سقطوا، جراء أعصار عنيف ضرب ولاية ألاباما الأمريكية.
وضرب إعصاران على الأقل مقاطعة “لي” الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الاثنين.
وقال مسؤول الأمن في المقاطعة: “إن هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أعداد كبيرة من المفقودين.. ارتفاع عدد ضحايا #إعصار ولاية ألاباما الأمريكية إلى 23شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.