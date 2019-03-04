شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تشاد إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي.

وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - "لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر". وأضاف الوزير، خلال زيارته كوري بوغودي شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش، أن هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين. وأوضح أن كل من سيتواجد في هذا الموقع ستتعامل معه قوات الأمن باعتباره إرهابيا، معلنا "نزع السلاح من الشعب ومنع التنقيب عن الذهب رسميا" .

كوري بوغودي منطقة غنية بالذهب تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا وتستقطب عددا من التشاديين والأجانب.

كانت إنجمينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.

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