سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، امس الأحد ، مع وزير خارجية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية.

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