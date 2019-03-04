شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: إحراز تقدم بمديرية رازح بغرب صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معارك ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية رازح غربي صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الإستراتيجية، بحسب موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية. وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت في معارك أمس السبت قرى أحمد علي وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها.

وفي ذات السياق، انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.

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