شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يثمن حرص الأردن على تطوير علاقاته مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حرص الأردن على تطوير علاقاتها مع العراق مؤكدا ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "العراقية" الإخبارية اليوم الأحد- أن العاهل الاردنى الملك عبد الله الثاني التقى برئيس مجلس النواب العراقي يرافقه وفد نيابي على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربى حيث جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الحلبوسي بحسب البيان إن "العراق الذي خاض حربا ضد الإرهاب لا بد من تضافر جميع الجهود لدعمه واستقراره".

من جانبه وبحسب البيان أبدى العاهل الاردنى استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للعراق وشعبه.