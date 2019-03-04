قرار سعودي غير مسبوق.. تأشيرات سياحية للأجانب خلال 24 ساعة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صادق مجلس الوزراء في السعودية، على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية ،بالتزامن مع إطلاق المملكة حزمة مشروعات سياحية وترفيهية عملاقة في إطار رؤية 2030، لاستغلال إمكاناتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وكانت التأشيرات في المملكة، التي تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها على الحفلات والسباقات الدولية ، تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار في 2015.

وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.

ونقلت صحيفة "أراب نيوز" السبت عن قرار مجلس الوزراء إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب".

وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على استحداث تأشيرة "زيارة فعالية" ونشرته صحيفة "أم القرى"، اعتماد عدة ضوابط تتمثل في توجيه رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

إلى جانب توجيه الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة الفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

كما كلفت وزارة الخارجية بالقيام بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني وتقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها، على أن تطبق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.

وفي إطار برنامج الأمير محمد، أنهت المملكة حظرا على دور السينما استمر قرابة 40 عاما وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما فيها عروض لبعض نجوم البوب الغربيين ونظمت فعاليات رياضية دولية.

وشهدت المملكة في السنوات الخمس الأخيرة وجود آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، زار كثير منهم مدائن صالح، وشواطئ البحر الأحمر، ومناطق تاريخية مختلفة وأبدوا إعجابهم واندهاشهم مما وجدوه من معالم تاريخية مميزة.

وكانت السعودية فتحت أبوابها لهواة ومحبي سباق السيارات في العالم، من أجل حضور فعاليات «الفورمولا إي»، التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض، وشارك الآلاف من الجماهير والسياح من خارج المملكة فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق بإجراءات إلكترونية ميسرة وبسيطة.



ورغم الغضب الدولي الذي أثاره مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، استغل بعض الغربيين فرصة نادرة لزيارة السعودية في ديسمبر حين جرى تطبيق نظام التأشيرات الجديد بشكل تجريبي.

