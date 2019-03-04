التغيير للأفضل ليس أفضل!!

صحيفة الخليج الإلكترونية

(لربما أنّك باحثٌ في الأغصانِ عمّا لا يَظَهَرُ إلا في الجُذُور) -جلال الدين الرومي-

أو كما قال “ابو نواس” :

عَلِمتَ شَيئاً، وغابَتْ عنك أشياءُ .

تغيير للأفضل:

-انتقلت “فرح” الى منزل جديد.

-“ثري عربي” قام بإنشاء مراكز لعلاج توحد الاطفال.

-“عبدالله” أصبح ينام جيدًا بعدما كان يعاني من الأرق

-قرر “جارنا البخيل” التبرع بنصف ثروته لجمعية خيرية.

-أعلن “رجل أعمال” التزامه بدفع تكاليف 30 عملية جراحية لقلب مفتوح سنويًا.

-تزوجت “هند” هذه الليلة.

ليس أفضل:

-“فرح” خسرت عائلتها بحادث مروري يوم أمس.

-تورط “ثري عربي” في قضيه غَسل أموال.

-عبدالله: يا “دكتور” أرجوك كف عن صرف علاج الاكئتاب لي.

-اكتشف اليوم”جارنا البخيل” أنه مصاب بالسرطان.

-“رجل الأعمال” هو صاحب شركة من أكبر شركات التبغ في العالم.

-أما “هند” صفعت وجهها باليدين 65 مرة ؛ ضربت رأسها ع الأرض أصابها الدوار ؛ صرخت بأعلى صوتها حتى اهتز السقف.

ثم أخذت ورقة كتبت عليها:

صَمَتُ بعدما كنتُ أجيد الصِياح ..

سُجِنتُ مساء أعلنوا فيه الانفتاح ..

عَقَلْتُ ؛ رَحَلَتْ افكاري الجامحات ..

رضختُ وأنا زعيمة حزب الثائرات ..

أنثى حالمة غدت واقعًا ذكر ..

ازدادني سوءًا مزاجِي العكر ..

ظننته البيت إذ بِه التابوت ..

أردتُ الحديث أُرغمت ع السكوت ..

مَلُحَ قلبي بعدما كان الدم فيه عذب ..

سُحِقتُ قالوا لي حاولي بذل السبب!!

خِطْتُ عيني لأنها سَئِمَت للحائط النظر ..

سريرًا كانت سيدة النساء عليه تحتضر ..

قلبت “هند” الورقة لتكمل : هذه الليله أخذتُ عهدًا ع “نفسي” أن أكون نسخة أفضل من “نفسي” ؛ لا أن أقتلها لأجل أن يُسْعِدَ آخرًا “نفسه”!!

ثم فتحت التلفاز اذ به الشاعر المصري “بهاء الدين محمد” يلقي قصيدته:

لَو قلَّت لَكَّ كُلْ اللَيّ عايِزَة أَقُولهُ مَشّ هتعيش دَقِيقَة ..

أَنَت أَضْعُف مَن كَلامَيْيَ أَنَت مَشّ قدّ الحَقِيقَة..

في سَرَّ لَإِزَم تُعَرِّفهُ شايلاه في قَلْبِي كَامّ سُنَّة

اللَيّ عاشَت جَنَبَ مِنكِ واحِدَة تَانِيه مَشّ أَنا

واحِدَة معرفهاش لَكَّنِي عايِشَة دَوَّرَها عُشّانِ أَرْضَيْكِ ..

بَسَّ آناً عُمَرِيّ ما عِشتِ مِعاكَ في يَوْم وَلا كَنَّت لَيّكِ ..

اَنَا اقَوى مِن الوَاحدَة الي كَانِت وَاقفة سَاكتة مابين إيديك ..

حَتى ضَعفِي مَكانش ضَعف دِي (قِوتِي) بتعطِف عَليك..!

منذ ذلك اليوم..

أصبحت أحزن عندما أرى شخصًا تغير للأفضل فجأة و صار عكس كل ماكان عليه بالسابق فهو غالبًا ليس ع مايرام، لهذا التغيير للأفضل ليس دائمًا أفضل!!

بقلم

خزامى عاصم