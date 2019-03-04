انت الان تتابع البشير: 2019 عام الشباب.. نستحق التأهل لمونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكل ولايات السودان؛ لاستيعاب كل الأنشطة الشبابية. ونوه البشير -خلال تفقده اليوم الأحد منشآت مدينة السودان الرياضية بالخرطوم- بافتتاح المدينة وهي متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر. وتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كل ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان في المنافسات الخارجية، موجها الاتحادات الرياضية بمتابعة كل المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتى يكون السودان رائدا فيها.

ودعا "البشير" إلى تضافر كل الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص، والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الإفريقي، قائلا: "السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريق منافس في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022". الأسبوع الماضي، أصدر

Advertisements