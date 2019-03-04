انت الان تتابع البشير: 2019 عام الشباب.. نستحق التأهل لمونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكل ولايات السودان؛ لاستيعاب كل الأنشطة الشبابية. ونوه البشير -خلال تفقده اليوم الأحد منشآت مدينة السودان الرياضية بالخرطوم- بافتتاح المدينة وهي متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر. وتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كل ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان في المنافسات الخارجية، موجها الاتحادات الرياضية بمتابعة كل المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتى يكون السودان رائدا فيها.
ودعا "البشير" إلى تضافر كل الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص، والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الإفريقي، قائلا: "السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريق منافس في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022". الأسبوع الماضي، أصدر
ودعا "البشير" إلى تضافر كل الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص، والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الإفريقي، قائلا: "السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريق منافس في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022".
الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، عددًا من المراسيم والقرارات الجمهورية بتعيينات وتعديلات في الجيش ورئاسة الأركان المشتركة.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن القرارات الرئاسية تضمنت تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيرًا للدولة في وزارة الدفاع، وترقية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول. (التفاصيل)
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