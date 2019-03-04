قرقاش: حضور قطر بالمحافل الدولية هامشي بسبب العزلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس الأحد، أن الحضور القطري في المحافل الدولية بات هامشياً؛ بسبب انعزال الدوحة عن محيطها العربي.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر»: «الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي، لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب»، مضيفاً، وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي، لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها، وطبيعة العلاقة معه، والعمل المشترك ضمنه.

إلى جانب ذلك، أعرب قرقاش عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً: «نأسف لهذا الحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي ما زالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم».

يذكر أن تصريحات قرقاش جاءت بعد ختام أعمال الدورة ال46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي احتضنتها أبوظبي في اليومين الماضيين.