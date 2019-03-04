مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش استراتيجية مكافحة الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة ال 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وشارك في أعمال الدورة التي انعقدت أمس الأحد وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة وممثلون لجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وافتتحت الدورة بكلمة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي ثم تحدث وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ثم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.

وناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال 35 وال 36، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس ال 35 وال 36.

وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية «الدفاع المدني».

وناقشت الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد قد وصل العاصمة التونسية صباح أمس لحضور الاجتماع وكان في مقدمة مستقبليه وزير الداخلية التونسي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور كومان وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين.

حضر اجتماع المجلس ضمن وفد الدولة راشد محمد المنصوري واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هامش الدورة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في السعودية.

وجرى خلال اللقاء تباحث عدد من الأمور والمواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق القائمين بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.

ثم التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد مع وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حفار الحسن حيث تبادل سموه والوزيرة الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التنسيق بينهما.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع وكيل وزارة الداخلية العراقي الأقدم الدكتور عقيل الخزعلي وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.(وام)