«تشويش: ضجيج المواد» يعرض أعمالاً لفنانين إماراتيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مركز مرايا للفنون بالشارقة أمس الأول وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، «تشويش: ضجيج المواد» المعرض السنوي الخامس بتكليف من المنصة الفنية الإماراتية «أ.ع.م اللامحدودة» ويستمر حتى 25 مايو المقبل، ويقدم الأعمال الفنية للمبدعين الناشئين وإبراز إبداعاتهم.

حضر الافتتاح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسس وراعي منصة «أ.ع.م اللامحدودة» ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق).

وأعربت نورة بنت محمد الكعبي، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض. وأكدت أن الوزارة تدعم جميع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية التي تسهم في تنمية المشهد الثقافي والفني في الدولة. وأشارت إلى أن المعرض يوفر منصة لعرض الأعمال الفنية للمبدعين الناشئين، ويخلق فرصاً جديدة أمامهم من خلال إبراز إبداعاتهم وتقديمها للجمهور المحلي وإيجاد تواصل وحوار خلاّق حول الفن المعاصر في المنطقة.

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وأضافت: يمثل المعرض نموذجاً للشراكات المثمرة بين المؤسسات الفنية والثقافية في الدولة الرامية، لاكتشاف مواهب مبدعة والترويج لأعمالها في المعارض المحلية، بما يتيح بناء قدرات ومواهب وطنية قادرة على صناعة منتج ثقافي وفني متميز ينافس في المحافل العالمية.

ويضم المعرض أعمالًا جديدة لستة من الفنانين الإماراتيين، إضافة إلى تركيب فني جديد متعدد الوسائط للفنانة الضيفة والمشرفة نجوم الغانم التي تمثل الإمارات في بينالي فينيسيا 2019، فيما جرى تنظيم ورش عمل حول الكتابة الفنية والتصوير الفوتوغرافي من قبل الكاتبة والقيّمة لورا إجيرتون المقيمة في أبوظبي والفنان طارق الغصين.

ابتكر الفنانون منى عياش وعائشة حاضر وروضة الكتبي وهاشل اللمكي وزارا محمود وتور سيدل، أعمالاً للمعرض استجابت لفكرة ضجيج المواد اليومية، مستوحاة من البيئة المحيطة بنا وتبحث عن العناصر التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

يشير معنى «تشويش» إلى الضوضاء البيضاء، بمعنى عطل فني وهو مصطلح ينطبق على أجهزة الراديو والتليفزيون ولكن يمكن أيضاً أن يكون نوعاً من الاضطراب العقلي أو الارتباك نتيجة الإرهاق الناتج عن البيئة المحيطة الغامرة، ومن ثم ينقل المعرض هذا إلى العالم المادي عندئذ يُنظر إلى استجابات الفنانين على أنها ترددات وأصوات فردية لكلٍ منها ممارساتها وأساليبها الخاصة التي تصبح اعتباراً تصويرياً لمجموعة متنوعة من أنماط الفن التي توجد في الإمارات. (وام)