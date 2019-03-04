الجيش اليمني يعزز مكاسبه في صعدة

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تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة، وأحبطت تسللاً للميليشيات على جبهة تعز في حين أكدت تقارير مصرع 30 حوثياً في معارك وغارات جوية على جبهات القتال في محافظة حجة.

وذكر موقع «سبتمبر.نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة «النقعة» بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. كما حررت قوات الجيش اليمني جبل «نواف» الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق «الرزامات» و«النقعة». وأسفرت المعارك عن تكبد الميليشيات الحوثية الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة الجيش اليمني على مخازن أسلحة تابعة للميليشيات الإرهابية.

ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية عن قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، قوله إن قواته بغطاء جوي من قوات التحالف العربي، حررت سلسلة «جبال بني أمية» و«شعاب الحنكة» في بلدة النقعة بالصفراء على حدود مركز المحافظة. وذكر المسؤول العسكري أن الجيش اليمني عثر على أنفاق وسط جبال «بني أمية»، تضم مخازن أسلحة كبيرة، إذ يتخذ الانقلابيون معظم الجبال في معقلهم، مخازن محصنة للأسلحة المنهوبة من معسكرات الدولة. وأسفرت العمليات العسكرية، التي تشارك فيها مروحيات الأباتشي، عن مقتل وجرح العشرات بصفوف ميليشيات الحوثي، فضلاً عن الخسائر المادية، وفق المسؤول العسكري.

وتعد الصفراء، إحدى جبهات المحور الشمالي، الذي يضم جبهات كتاف والبقع وجبهة الحشوة، فيما يخوض الجيش الوطني، معارك ضارية في 8 مديريات بمحافظة صعدة، ضمن تكتيك مدروس يهدف لعزل المعقل الأم للانقلابيين عن بقية الجبهات اليمنية.

وأحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية مقنبة غربي محافظة تعز. وامتدت المواجهات إلى مناطق غربي جبل هان في الربيعي، في حين قصفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيات القادمة إلى المنطقة. وأجبر الجيش عناصر الميليشيات على الفرار، بعد تكبدها خسائر في صفوفها.

على صعيد متصل، قتل 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، في معارك ضارية وغارات لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن. وقال بيان لوزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة دارت بين رجال قبائل حجور وعناصر الميليشيات في مديرية كشر، أسفرت عن تحرير مناطق عدة، بينها منطقة بني شوس، بعد سيطرة الانقلابيين عليها منذ قرابة أسبوعين. وأسفرت المعارك عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة 8 آخرين، واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة.

وأوضح البيان أيضاً أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات، استهدفت طقماً يقل عناصر من الميليشيات، في منطقة القرعة شمال شرق العبيسة في مديرية كشر، واستهدفت بغارة أخرى عربة للميليشيات غربي المندلة في المديرية ذاتها، ما أسفر عن مقتل 20 حوثياً.