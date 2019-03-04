العمل في المستقبل علم

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شيماء المرزوقي

لعل من أكبر وأهم ما شغل العقل البشري منذ فجر تاريخه وحتى يومنا هذا هو المستقبل، وفي سعيه لفهم واستشراف ومعرفة قادم الأيام أقحم كل شيء لتحقيق هذه الغاية، ولم يتردد في أن يستعين بكل معارفه الواقعية والخيالية، الصحيحة والخاطئة، من الشعوذة والكهانة والسحر والتنجيم وصولاً إلى الجن والعفاريت، وعمل على وضع أسس لما يعرف بعلم الغيبيات والظواهر غير الطبيعية.

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وما بين يدينا اليوم من ذلك التاريخ يفصح بشكل واضح عن أن الهاجس وما كان يدور في الخلد من رغبات وتطلعات هما معرفة المستقبل وما سيحدث في قادم الزمن.

هذا الهاجس والرغبة الملحة يظهران في عصر التقنيات والحضارة والتطور المهول، وهذا يوضح أن المستقبل فعلاً رغبة دفينة في عقل كل إنسان وكأنها تشعره بالعجز والحيرة، أو كأنه كالجين المتواجد داخل كل جسد من أجسادنا. هذا جميعه قاد نحو علم يسمى علم المستقبل أو علم المستقبليات، وهو ما تعارف عليه على نطاق واسع بالدراسات المستقبلية، ويتوجه نحو البحث والدراسة لكل ما من شأنه أن يفصح عن الاحتمالات والمؤشرات والدلالات التي توضح المستقبل ويساعد على معرفته والتنبؤ به.

ورغم هذا التاريخ العميق لرغبة الإنسان في معرفة المستقبل وقادم الأيام، فقد ذهب البعض من الباحثين إلى أن الدراسات المستقبلية لم تكتسب معناها وجوهرها إلا مع بداية القرن العشرين وتحديداً من عالم الاجتماع س. كولم جليفان، الذي نشر في عام 1907 كتاباً يتحدث عن أحداث المستقبل، ويقال بأنه هو أول من استعمل مصطلح miloontolodie. أما في 1949 فقد وضع المؤرخ الألماني فليشتايم مسمى علم المستقبل، وقال بأنه علم جديد، ونشر كتاباً تحت عنوان «التاريخ وعلم المستقبل». وإذا عدنا إلى عصرنا الحاضر، الذي يتوهج بالمعرفة والتقنيات الحديثة والتطور المتسارع في مختلف مجالات الحياة، فإننا ندرك البعد الحقيقي لعلم المستقبل، الذي بات حاجة لا غنى عنها، ومن هناك نما بشكل واضح وبات محل اهتمام ودراسة متواصلة من المختصين، ونعلم أن وضع الخطط والاستراتيجيات يعني معرفتك ببعض المعلومات التي تعد ضرباً من الخيال، ودون هذه المعلومات لن تضع خطة محكمة ودقيقة.

استشراف المستقبل بات حاجة لا غنى عنها، وكلي فخر واعتزاز أن بلادنا الإمارات تعد واحدة من دول قليلة جداً على مستوى العالم، كانت وما زالت مسكونة بهاجس العمل في المستقبل، وهي تحقق في هذا الميدان قصب السبق والتميز.

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