ترامب الغاضب يفتح النار على الجميع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أول ظهور علني له بعد عودته من هانوي الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعتين، مساء أول أمس السبت، في مؤتمر المحافظين، وهاجم زملاءه الجمهوريين، وأعضاء حكومته، والديمقراطيين، والكونجرس، والتحقيقات حول تورط حملته في انتخابات 2016 بالتدخل الروسي، وشهادات محاميه السابق مايكل كوهين أمام لجان برلمانية.

وقال ترامب إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض «بكلام هراء». وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر (التحرك السياسي المحافظ) «للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع، وهم يتركون أشخاصاً فترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا فيها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..».

وانتقد المحقق الخاص روبرت مولر الذي سيسلم تقريره بشأن مزاعم وجود تواطؤ لحملة ترامب الرئاسية مع روسيا في انتخابات عام 2016. وتناول ترامب في كلمته المطولة المشحونة بالغضب سلسلة الأحداث التي أفضت إلى فتح التحقيق، وسخر من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي اللذين أقالهما. وقال ترامب معلقاً على تقرير مولر «نحن ننتظر تقريراً أعده أناس غير منتخبين».

ويتأهب المحقق الخاص مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار، يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

وجاءت كلمة ترامب التي ألقاها أمام مؤتمر لناشطين من اليمين المحافظ في اوكسون هيل، بولاية ماريلاند واستغرقت ساعتين ودقيقتين، بعد أيام من شهادة محاميه السابق كوهين في الكونجرس التي وصف فيها الرئيس بأنه «عنصري»، و«محتال»، و«مخادع».

و قال ترامب أمام الحشود «نحن نؤمن بالحلم الأمريكي، لا بالكابوس الاشتراكي». وبالنسبة إليه، فإنّ ما يُعرف ب«الخطّة الخضراء الجديدة» «ستُدمّر الاقتصاد الأمريكي بالكامل». وقال «إنّها الخطة الأكثر جنونًا» التي نراها. واعتبر ترامب أنّ «الاشتراكيّة لا علاقة لها بالمناخ والعدالة والفضيلة (...) بل هي تُسمّى سُلطة الطبقة الحاكمة»، مشيراً بشكل خاصّ إلى فنزويلا.

وتابع «المستقبل ليس للذين يؤمنون بالاشتراكيّة. بل هو للذين يؤمنون بالحرّية»، مشدداً على أنّ «الولايات المتّحدة لن تكون يوماً بلداً اشتراكياً» ويُرجّح أن يُصبح عنوان الحملة المقبلة «الاشتراكيّة رديئة»، وسط حضور اعتمر قبّعات كُتب عليها شعار ترامب «لنعِد لأمريكا عظمتها مجدّدا»ً ودبابيس كُتب عليها «ترامب 2020».

ورداً على محاميه السابق كوهين الذي كشف عن أنشطة غير مشروعة للرئيس الأمريكي، جدد ترامب انتقاده بشدة، واتهمه بأنه ركن إلى الديمقراطيين أملاً في تخفيف الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأشار إلى أن محاميه السابق تعاقد على تأليف كتاب عنه(أي ترامب)، يمتدحه، ويثني على شخصيته، وقيادته، وهو الذي عمل لحسابه طوال عقد من الزمان.

كما هاجم ترامب المسؤولين في إدارته الذين يتخوفون من ضرر على الاقتصاد الأمريكي بسبب رغبة ترامب في تصعيد الضغوط على الدول والاتحادات الأخرى التي على علاقة تجارية مع الولايات المتحدة. وقال انه يؤيد التجارة الحرة، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الاقتصاد الأمريكي الذي قال إنه بسبب الاتفاقات اتجارية المعيبة خسر اكثر من 800 مليار دولار.

واعترف ترامب بأن قمته الثانية مع الزعيم الكوري كيم جونج اون، في هانوي، فشلت وقال، إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق، ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية. وأضاف أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو «قوية جداً».

وقالت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إنهما تعتزمان مواصلة المحادثات ولكنهما لم تحددا الموعد الذي قد تعقد فيه جولة ثانية.

وقبل عشرين شهراً من تصويت الأمريكيّين لإعادة انتخاب ترامب، يتحدّى المحافظون العديد من منافسيه التقدّميين في انتخابات 2020 ممّن ينتهجون سياسية جديدة عنوانها الاشتراكيّة. وبدأ التداول بهذه الكلمة بسرعة، منذ أن أخذ المرشّحون الديمقراطيّون يؤيّدون علنًا الأفكار الليبراليّة، بما في ذلك خطّة لمكافحة التقلّبات المناخيّة معروفة باسم الخطّة الخضراء الجديدة، وتوسيع التغطية الصحّية.

وانتشر «المصطلح» هذا الأسبوع من خلال مؤتمر «بوليتيكال كونسرفاتيف أكشن» الذي يضمّ محافظين، وبات موعداً سنويّاً يُنظّم قرب واشنطن. ويقول مشارك في المؤتمر إنّ مواضيع ساخنة مثل تأمين التحصيل الجامعي من دون قروض «الذي كان يُعتبر راديكالياً، قد أصبح في الخطّ الأوّل من الانتخابات التمهيديّة الديمقراطيّة».(وكالات)