«الخدمات الإنسانية» تنظم «فلنتحدث»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حملتها التوعوية بالإعاقة الذهنية حتى 12 مارس الجاري تحت شعار «فلنتحدث حول الإعاقة» وهو ذات الشعار الذي حملته الدورة التاسعة والعشرون من مخيم الأمل في الشارقة وسبق للمدينة أن نظمته في ديسمبر الماضي.

مثل شعار الحملة دعوة مفتوحة لجميع أبناء المجتمع كي يناقشوا ويتبادلوا المعارف والخبرات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم في ميادين الحياة كافة.

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أكدت سامية محمد صالح مديرة المدرسة أن من أهم أهداف الحملة الاستمرار في توعية أبناء المجتمع بأحدث الطرق المتعلقة بأساليب وطرق اكتشاف وتقييم وتشخيص الإعاقة الذهنية والتأكيد على حقوق أصحابها وتشجيعهم على مناقشة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية.

وأوضحت أن فئات عدة استهدفتها الحملة كطلاب المدارس والجامعات والإعلاميين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم وأسر الأشخاص غير المعاقين.

وفي سياق متصل نظمت المدرسة برنامجاً توعوياً في حديقة الممزر ضم العديد من الورش التفاعلية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين وقام فيها اختصاصيو المدرسة بتوجيه الأسئلة حول الإعاقة الذهنية على الجمهور مع تقديم التغذية الراجعة حول الإجابات في تطبيق واضح لشعار الحملة.