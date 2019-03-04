مخرجات شهر القراءة

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يقصد شهر القراءة في ذاته، ويقصد باعتباره رمزاً وإشارة وعلامة زمنية فارقة. المعنى أن أثر وخطر شهر القراءة في الإمارات لا ينتهيان في الفترة الزمنية المحددة رسمياً في شهر مارس/ آذار من كل عام، وقد أرادت المؤسسة الرسمية لعنوان القراءة الاستدامة بعد عام القراءة (2016) بإقرار هذا الشهر وبإطلاق عشرية القراءة. لكن المطلوب، بشكل جلي، تفعيل شهر القراءة، خصوصاً إزاء نجاح مبادرات القراءة الإماراتية التي تكتسب اليوم بعداً عربياً واسعاً نتيجة متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو الذي يعتني بهذه المبادرة الإيجابية الرائدة، بكليتها وشمولها، كما في أدق تفاصيلها.

الإمارات مؤهلة للارتفاع بمحتوى ومخرجات شهر القراءة، مع التذكير بأن لدينا اليوم معرضين دوليين للكتاب، هما معرض الشارقة ومعرض أبوظبي، وهما يتميزان، عاماً بعد عام، ويذهبان في تحقيق العالمية كل مذهب جميل، خصوصاً لجهة الأنشطة الثقافية المصاحبة، والتمسك بتقليد «ضيف الشرف»، حيث يسهم هذا التقليد في تقوية العلاقات، حتى السياسية والاقتصادية، بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.

الثقافة هي البوابة المفتوحة على المستقبل وعلى أفضل الاحتمالات، ولا ثقافة من دون قراءة. من هذا المبدأ البدهي يجب أن نتحرك في هذا السياق الذي ينقصه حتى الآن الاتساق، وكذلك الجدية على مستوى الإدارات التنفيذية.

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نعم نريد شهر قراءة يحقق الاحتفال بالثقافة والاحتفاء بالكتاب، لكننا في الوقت نفسه، نريد انعكاساً إيجابياً لقانون القراءة المتقدم الذي سبقت به بلادنا غيرها في محيطها على الواقع. نريد أن نلمس ملء اليدين والعقل والقلب أثر قانون القراءة في البيت والمدرسة والشارع في الإمارات، ولا أثر، بطبيعة الحال، خارج التفعيل الواعي بالمنطلقات والأهداف. ونريد مخرجات حقيقية لشهر القراءة، لنتقدم إلى الأمام كلما أطل مارس واستقبلناه بكل هذا الفرح..

لا نريد لشهر مارس، شهر القراءة في الإمارات، أن يأتي ويذهب، ويعبر في العابرين وكأنه رقم اعتيادي في الشهور.

وكل ما نريد ممكن التحقق بوجود الإرادة والإصرار، وبوجود وزارة ثقافة وتنمية معرفة تحقق اليوم استراتيجيتها المنسجمة مع خطط واستراتيجيات الإمارات الاتحادية والمحلية بخطى واثقة راسخة. فليتعاون الجميع، مؤسسات وأفراداً، ولنتذكر جميعاً الوعود التي قطعتها الوزارات على نفسها في خلال عام القراءة، حيث نفهم أنها تعهدات للمستقبل، والتزام مسؤول نحو تحقيق غايات عام القراءة، ثم شهر القراءة على الوجه الأكمل قدر المستطاع.

وإذا كانت البيئة التشريعية حاضرة وجاهزة. وإذا كانت هذه هي إرادة القيادة السياسية كما عبّر عنها تخصيص كل من عام القراءة وشهر القراءة، وإطلاق عشرية القراءة، فهل هو التأسيس المستمر لعلاقة محبة وشوق بين الإنسان والكتاب الذي هو خير جليس في الزمان، كما يرى المتنبي؟

ليس وحده، ففي الكتاب خلاصة العلوم والآداب والتجارب، وهو مصدر كل معلومة جديدة وكل متعة جديدة، متجددة.

الحياة بالكتاب أجمل وأكثر فرحاً ومرحاً. الحياة من دون الكتاب أميل إلى الضجر والكآبة.

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