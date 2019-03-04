مقبرة جديدة لضحايا «سبايكر» وتحذيرات عراقية من عودة «داعش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قصف طيران التحالف الدولي الليلة قبل الماضية نفقاً يضم عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة الانبار غربي العراق، فيما ذكرت مصادر حقوقية انه تم العثور على مقبرة لضحايا مذبحة سبايكر في محافظة صلاح الدين، في حين سقط صاروخ كاتيوشا في إحدى قرى قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، وسط تحذيرات من عودة التنظيم الارهابي.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل مجموعة من عناصر «داعش» كانت تتخندق في وكر داخل نفق غرب ناحية كبيسة جنوب مدينة هيت غربي الرمادي. وأضاف أن «الضربة أدت إلى تدمير نفق يستخدمه عناصر من داعش مخبأ لهم». ولم يكشف البيان عن عدد قتلى «داعش» نتيجة الغارة الجوية.

من جانب آخر، ذكرت وثيقة صادرة من قيادة العمليات المشتركة، أن «ادريس أحمد مطرود مدير حقوق الانسان في محافظة صلاح الدين أوضح خلال اتصال هاتفي معه وجود مقبرة مفترضة لضحايا مذبحة سبايكر غرب قاعدة سبايكر بمسافة مسير السيارة لمدة 30 دقيقة باتجاه غرب جزيرة تكريت في صلاح الدين». ولم تتطرق الوثيقة إلى اية تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك، أوضح مصدر أمني ل«العربية.نت» أن صاروخ كاتيوشا كان انطلق من جهة قرية الزور التابعة للقضاء، وسقط قرب قرية الجعار في القضاء شمال شرقي المحافظة، مبيناً أن سقوط الصاروخ لم يتسبب بخسائر بشرية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى عدنان التميمي، مما أسماها «فتنة الصواريخ» بين مناطق داخل القضاء. وقال ل «العربية.نت» إن صاروخ كاتيوشا كان أطلق من جهة الزور صوب إحدى مناطق قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى ولكن دون أضرار بشرية، مشيراً إلى أنه ليس القصف الأول من نوعه في القضاء. وأضاف التميمي أن تكرار سقوط الصواريخ وقذائف الهاون أربك الأوضاع داخل مناطق معينة في المقدادية، مبيناً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اندلاع فتنة تتمثل برد المناطق المتضررة بصواريخ وقذائف أيضاً صوب المناطق التي تتعرض للقصف منها، أو اندلاع نزاعات طائفية تعيد المحافظة إلى أوضاع ما قبل «داعش».

إلى ذلك، كشف مصدر نيابي عن طلب ديالى قدوم قوات إضافية بعد تعرض قراها لقصف تنظيم «داعش» بقذائف الهاون والصواريخ ما أدى إلى سقوط ضحايا. وطالب النائب عن المحافظة رعد الدهلكي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال قوات إضافية إلى محافظة ديالى، مشيراً إلى أن الوضع في المحافظة ينذر بتدهور أمني خطر.