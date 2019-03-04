افتتاح طريق الشارقة خورفكان بكلفة 5.5 مليار درهم 13 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

أعلن الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن سيتم افتتاح طريق الشارقة - خورفكان، كاملاً بجميع أنفاقه وجسوره، يوم السبت الموافق 13 إبريل المقبل، الساعة الرابعة والنصف عصراً، حيث تتواصل وتيرة العمل لتنفيذ أعمال المشروع وتسليمها في الوقت المحدد.

جاء ذلك أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

ويعد طريق خورفكان البالغ طوله 89 كيلومتراً، بكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و500 مليون درهم، من أضخم المشاريع الحيوية والتنموية التي تبنتها إمارة الشارقة، حيث يربط مدينة خورفكان بمدينة الشارقة بصورة مباشرة، ما يعكس بصورة إيجابية سهولة التنقل والنمو الاقتصادي، إضافة إلى إسهامه بقفزة عالية في تطوير المناطق المجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق، كما يخدم فئة كبيرة من المرتادين مع توفير خدمة التنقل السهل والآمن، مع وفرة المناظر الطبيعية الخلابة.

واشتمل الجزء الأول من المشروع على طريق مزدوج مكون من حارتين للسير بعرض 7.4 متر في كل اتجاه، وبطول إجمالي 65 كيلومتراً، وجزيرة وسطية بعرض 10 أمتار، و 14 تقاطعاً، وسبعة معابر سفلية، والعديد من العبارات لتصريف مياه الأودية المتقاطعة مع محور الطريق، فيما يمتد الجزء الأول من طريق الشارقة خورفكان الجديد من شارع الإمارات بالقرب من منطقة البراشي، عابراً مدينة الذيد بالقرب من منطقة، وشاح حتى تقاطع دفتا الحلقي على طريق «الفجيرة - مسافي».

ويتكون الجزء الثاني من طريق الشارقة خورفكان الجديد من مسارين مزدوجين بطول 24 كيلومتراً، وخمسة أزواج من الأنفاق باتجاه خورفكان: نفق الروغ بطول 1300 متر، نفق الغزير 900 متر، نفق الساحة 300 متر، نفق السقب 1300 متر، نفق السدرة بطول 2700 متر.. وتتكون أنفاق طريق الشارقة خورفكان الجديد من طرق مزدوجة من حارتين للسير بعرض 7.3 متر، وممرات مشاة جانبية بعرض 1.1 متر، وأنفاق بينية تسمح بالانتقال بين النفقين في حالات الطوارئ، ومزودة بكل الأعمال الإلكتروميكانيكية المتماشية مع أحدث المواصفات العالمية.

ويتضمن المشروع استراحة سد الرفيصة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10684 متراً مربعاً، وتحتوي على مسجد يتسع ل120 من الرجال، و20 من النساء، وثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص، ومواقف سيارات تتسع ل45 سيارة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، وفرع لجمعية الشارقة التعاونية، فيما تبلغ مساحة بحيرة سد الرفيصة 82280 متراً مربعاً بعمق من 13 إلى 20 متراً، ويشتمل مرسى البحيرة على 50 قارباً بأشكال وأنواع مختلفة.