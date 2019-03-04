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دمشق- سبوتنيك. ونقلت "سانا" اليوم الاثنين عن مصادر محلية قولها إن "طيران التحالف الأمريكي قصف، مساء يوم الأحد، مزارع الباغوز شرق دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا".
وبالأمس، أفادت "سانا" بأن "التحالف الأمريكي قصف منطقة مزارع بلدة الباغوز بالفوسفور الأبيض".
يذكر أن طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية خلال يومين... طيران التحالف الدولي يقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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