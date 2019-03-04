للمرة الثانية خلال يومين... طيران التحالف الدولي يقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

دمشق- سبوتنيك. ونقلت "سانا" اليوم الاثنين عن مصادر محلية قولها إن "طيران التحالف الأمريكي قصف، مساء يوم الأحد، مزارع الباغوز شرق دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا".

وأضافت المصادر أن "عدوان التحالف الأمريكي على مزارع الباغوز تسبب بمقتل عدد من الأهالي غالبيتهم من النساء والأطفال".

وبالأمس، أفادت "سانا" بأن "التحالف الأمريكي قصف منطقة مزارع بلدة الباغوز بالفوسفور الأبيض".

يذكر أن طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.