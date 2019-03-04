شكرا لقرائتكم العراق والسعودية يبحثان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – بشرى المظفر | منذ ساعة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 20:43

بحث العراق والسعودية توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ومكافحة الاٍرهاب بين وزارتيّ داخلية البلدين، فيما كشفت قيادة قوات البيشمركة أن اللجان المشتركة من قبل وزارة الدفاع والبيشمركة باشرت أعمالها بالمسح الميداني في المناطق المتنازع عليها.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «سفير العراق في الرياض قحطان طه خلف التقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز في ديوان وزارة الداخلية السعودية وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات، كما تم بحث توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ومكافحة الاٍرهاب بين وزارتيّ داخلية البلدين ضمن المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، وكذلك بحث موضوع منح سمات الدخول للمواطنين ورجال الأعمال العراقيين».

من جهة اخرى، كشف نائب رئيس أركان البيشمركة اللواء قارمان كمال أن اللجان المشتركة من قبل وزارة الدفاع والبيشمركة باشرت أعمالها بالمسح الميداني في كركوك والمناطق المتنازع عليها».

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وأوضح في تصريحات أن «اللجان الخمس المشتركة من قبل وزارة الدفاع والبيشمركة باشرت أعمال المسح الميداني في مناطق أطراف كركوك وخانقين وسنجار ومخمور لمعرفة الوضع الأمني فيها»، وأضاف انه «بعد انتهاء عمل هذه اللجان، ستجتمع وزارة الدفاع مع البيشمركة مجدداً للتباحث في شأن الوضع وإمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية تلك المناطق»، نافياً «ما تم تداوله حول عودة البيشمركة إلى مناطق معينة سواء في كركوك أو نينوى».

الى ذلك، عقدت قيادات امنية بحضور محافظ نينوى اجتماعاً لبحث تطورات الوضع الأمني في المحافظة ودعم ملف إعادة النازحين.

وضبطت القوات الامنية أحزمة ناسفة ومواد متفجرة في الموصل القديمة، وذكر بيان لوزارة الداخلية ان «قوة أمنية مشتركة من مكافحة المتفجرات، ودوريات فوج طوارئ نينوى الخامس، ضبطت حزامين ناسفين من مخلفات داعش الإرهابي، ومواد شديدة الانفجار C4 وصواعق، حيث تم تفكيكها ورفعها من محلها».