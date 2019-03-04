شكرا لقرائتكم العاهل الأردني لرؤساء «البرلمانات العربية»: التحديات تتطلب توحيد المواقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 22:03

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم (الأحد)، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».



وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية، مشددا على ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب التعاون وتوحيد المواقف وبما يخدم مصالح الدول العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية في إطار البيت الداخلي العربي.

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وتطرق اللقاء إلى جهود الحرب على الإرهاب ومكافحة المتطرفين وفكرهم الظلامي.

في سياق متصل، عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل ـ إحدى لجان الاتحاد البرلماني العربي ـ اجتماعاً اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي. وأوصى أعضاء اللجنة في اجتماعهم بتفعيل دور المرأة العربية في البرلمانات، وناقشوا خطة عمل لجنة المرأة والطفل، إلى جانب المؤتمر البرلماني الخاص حوّل تفعيل دور المرأة العربية، فضلاً عن المقترحات المقدمة من ممثلي البرلمانات العربية بشأن آليات تفعيل دور المرأة العربية.

وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة الإجراءات اللازمة للتواصل مع الشُعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد بهدف تقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بآليات تفعيل دور المرأة العربي.

وتوافق أعضاء اللجنة بحضور سمير النحاوي المُكلف بالعلاقات البرلمانية في الاتحاد على اختيار عضو مجلس الشورى البحريني الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة للجنة، واختيار عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر النائب إيان مصطفاوي مُقرّرة للجنة.

وسيجري انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة رئيساً للاتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة، ومنح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي لكل الفئات، وإقرار بيان ختامي للمؤتمر.