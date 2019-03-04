شكرا لقرائتكم هدوء على الحدود الهندية - الباكستانية في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي، إسلام آباد - رويترز | منذ 4 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 19:07

أعلن الجيشان الهندي والباكستاني اليوم الأحد، أن هدوءاً نسبياً ساد على خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه.



وأوقع تبادل لإطلاق نار خلال الأيام الماضية، 7 قتلى من الجانب الباكستاني و4 قتلى من الجانب الهندي، لكن إطلاق إسلام آباد طياراً هندياً بعدما أسقطت مقاتلته، ساهم في نزع فتيل التوتر الجمعة.

وقال تشودري طارق فاروق، وهو وزير في كشمير الباكستانية: «في شكل عام، كان خط المراقبة هادئاً، ولكن لا يمكن معرفة متى سينشط مجدداً. ما زال التوتر سائداً».

وقتلت قوات في كشمير الهندية متشدَدين بالرصاص اليوم الأحد، بعد معركة دامت 3 أيام وأسفرت أيضاً عن مقتل 5 رجال أمن، ما يرفع الى 25 عدد القتلى خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تفجير انتحاري في الإقليم تبنّته جماعة «جيش محمد» المتشددة التي تتخذ باكستان مقراً، أدى الى مقتل عشرات من رجال الأمن الهنود.

وحظّرت نيودلهي حزب «الجماعة الإسلامية»، كما اعتقلت رجلَي دين تابعين للحزب. وأغلق سكان منطقة في جنوب كشمير اليوم الأحد، احتجاجاً على الاعتقالات. كذلك أُغلقت متاجر وتوقفت حركة المرور في المنطقة التي شهدت مسيرة احتجاج.

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واعتقلت السلطات الهندية خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 300 من قياديَي الجماعة وناشطيها، واتهمتها بدعم محاولات لـ «اقتطاع جزء من الهند لإقامة دولة إسلامية»، من خلال زعزعة استقرار الحكومة.

واعتبر أميت شاه، رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، أن الحكومة أبلغت الانفصاليين بوضوح «أنهم إذا أرادوا العيش في الهند، عليهم الحديث بلغتها، لا (بلغة) باكستان».

وتتعرّض الحكومة لضغوط من المعارضة، لتقديم دليل على مقتل «عدد كبير جداً» من المتشددين، خلال غارات جوية داخل باكستان الأسبوع الماضي، وذلك بعد شكوك بسقوط قتلى في الهجوم.

لكن وزير المال الهندي أرون جايتلي شدد على أن «وكالات الأمن لا تكشف تفاصيل عملياتها». وتابع: «هذا موقف غير مسؤول. يجب أن تحصل القوات المسلحة ووكالاتنا (الخاصة) بالأمن والاستخبارات على حرية كاملة في التعامل مع المواقف، وإذا رغب أي شخص في الكشف عن تفاصيل العمليات علنا، فهو بالتأكيد لا يفهم النظام».

وفي زيارة لكشمير أمس السبت، طلب قائد الجيش الهندي من الجنود التحلّي باليقظة «لمواجهة الخطط الشريرة للعدوّ والعناصر المناهضة للبلاد».

الى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في إسلام اباد أن الولايات المتحدة «تسعى الى نيل معلومات» عن احتمال استخدام باكستان مقاتلات من طراز «أف-16 أميركية الصنع لإسقاط مقاتلة هندية، وهذا ما قد يُعدّ انتهاكاً لاتفاقات بيع هذا النوع من الطائرات بين واشنطن وإسلام آباد، علماً أن الأخيرة تنفي ذلك. وتابعت السفارة: «نسعى الى مزيد من المعلومات. نتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم بإساءة استغلال بنود (العقود) الدفاعية».