شكرا لقرائتكم منح أمير دولة الكويت وسام الأمير نايف للأمن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 22:05

اختتم وزراء الداخلية العرب اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في مقر الأمانة العامة في العاصمة التونسية اليوم (الأحد) .



وقرر المجلس في ختام أعماله وبناء على اقتراح هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امتناناً لجهوده القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي وخدمة القضايا العربية العادلة وإسهاماته المشهودة في تكريس روح الأخوة والتضامن بين الدول العربية وتقديراً لكفاءته العالية وعرفاناً بحنكته الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي تقلدها بكل جدارة واقتدار .

وقررت الهيئة منح وسام الأمير نايف من الدرجة الأولى في دورته الأولى لوزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رئيس الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب نور الدين بدوي، تقديراً لجهوده في تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وعرفانا بالرعاية التي توليها الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة .

Advertisements

وأكد الوزراء الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة .

واعتمد المجلس خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية «الدفاع المدني».

واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه، كما اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2018، معرباً عن تقديره للدعم الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية وعرفانه بالجميل لوزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة.

ودعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لكل من شرطة جمهورية القمر المتحدة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية لمساعدتهما على أداء المهام الموكلة إليهما.