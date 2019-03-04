شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: إسرائيل تطلق قذيفة باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "روسيا اليوم " بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفة باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة بسوريا. وأشارت القناة في نبأ عاجل لها إلى أن القذيفة الإسرائيلية لم تسفر عن أية أضرار.

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