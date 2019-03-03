التعاون يدخل تاريخ الأهداف الـ 50

صحيفة الخليج الإلكترونية

للجولة الثانية على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ووفقا لأرقام واحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين، يطال التغيير فقط مركزين في سلم ترتيب المسابقة، حيث صعد الفيحاء للمركز الـ 13 وعاد الباطن للمركز الـ 14 في حين بقت كل الفرق الـ 14 في مراكزها.

وشهدت الجولة قمتين، إحداهما في الرياض وفاز فيها النصر على الشباب بهدف نظيف في الرياض، وتعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لمثله في ديربي جدة.

وحافظ فريق الهلال على صدارة سلم الترتيب للمرة الـ 16 على التوالي، والمرة الـ 19 منذ انطلاق المسابقة برصيد 55 نقطة، كما واصل وحيداً التسجيل في جميع جولات الدوري (من الجولة الأولى وحتى الجولة 22) إضافة إلى أنه الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يخسر في عام 2019 (7 مباريات، 6 انتصارات وتعادل)، في المقابل، يعد الرائد الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في العام الجديد، (7 مباريات، 4 تعادلات و3 هزائم).

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كما حافظ النصر الوصيف على فارق النقاط الستة ووصل للنقطة 49، وبقي الشباب في المركز الثالث رقم خسارته من النصر وأصبح على نقاطه الـ 40، وهو ما مكًن التعاون من تقليص الفارق بينه وبين الشباب إلى نقطة واحدة حينما وصلوا إلى النقطة 39.

وجاء الأهلي خامسا بـ 37 نقطة، مقابل 35 نقطة للوحدة، الفتح لـ 32 نقطة، والفيصلي 30 نقطة، والاتفاق 28 نقطة، والقادسية 24 نقطة، فيما رفع الحزم رصيده لـ 23 نقطة، فيما بلغ رصيد الفيحاء والباطن (19 نقطة)، والاتحاد (16 نقطة)، وأحد (13 نقطة).

ووصلت قائمة أهداف المسابقة لـ 495 هدفا بعد 176 مباراة وأصبحت المسابقة على بعد 5 هدف لتسجيل المئوية الخامسة في الدوري، بمعدل 2.81 هدف في كل مباراة.

ولازال خط هجوم الهلال الأقوى في المسابقة بـ 55 هدفا، فيما دخل التعاون تاريخ الدوري السعودي للمحترفين حينما أصبح خامس فريق في تاريخ المسابقة يسجل أكثر من هدفاً خلال أول 22 جولة، حيث سبق وأن فعلها الهلال إضافة للنسخة الحالية 4 مرات، و 3 مرات للأهلي، والنصر مرتين، الاتحاد مرة واحدة.

كما أصبح التعاون أول فريق في تاريخ المسابقة من موسم 2008/2009 يفوز في 3 مباريات متتالية مسجلاً 4 أهداف على الأقل في كل واحدة.

في المقابل، تعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقي للأهداف بـ 46 هدف، ثم الباطن (41 هدف)، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقي للأهداف بـ 14 هدف، ثم النصر بـ 19 هدف (وهما الوحيدان الذين تلقيا أقل من 20 هدف).

وخطف الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون لقب هداف المسابقة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، حيث سجل الأول 18 هدف فيما بقى الثاني على نفس رصيده 17 هدف، حينما سجل تاوامبا “هاتريك” للتعاون في شباك الاتفاق خلال المباراة التي انتهت 4/1 في الجولة الـ 22.

ويتقاسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر والسوري عمر السومه المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 15 هدف.

ويعد تاوامبا وحمد الله وجوميز الوحيدين الذين سجلوا في 10 فرق مختلفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سجل عمر السومة والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق في 9 فرق مختلفة.

وسجلت الجولة الـ 22 ثاني أعلى رقم في الحضور الجماهيري في جولات الدوري بـ90163 مشجع، فيما لا تزال الجولة الثالثة الأكثر حضوراً والتي سجلت حضور 102509 مشجع.