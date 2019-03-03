الكشف عن 88 ألف وظيفة شاغرة لم تقم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن لديها أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة لكنها لا تُشغل من قبل الوزارة، بل من قبل الجهات الحكومية المعتمد بها تلك الوظائف.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف الشاغرة 88,877، منها 6250 وظيفة بالمراتب العليا من 11 إلى 15، وهي ذات طبيعة متخصصة أو إشرافية، ويرجع شغلها للجهة الحكومية المعتمد بها الوظيفة.

Advertisements

وأضافت أن الوظائف الشاغرة التي يحق للخدمة المدنية شغلها فئتان؛ الأولى وظائف يعلَن عنها طوال العام، وعددها 39,962 وظيفة بسلم وظائف “الصحة”، ويتعذر شغلها بنسبة عالية أحيانًا لعدم توفر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات.

والفئة الثانية هي 44630 وظائف تعليمية “التعليم العام”، تشغلها الوزارة بناء على طلب الجهة الحكومية، موضحة أن معظم هذه الوظائف مشغولة بالفعل لكنها تظهر في سجلات الوزارة “شاغرة” لعدم توثيق “وقوعات التعيين” من قبل وزارة التعليم أولا بأول.

وأكدت الوزارة أن هناك غيابًا في المنظور الإستراتيجي لقضايا الابتعاث والتدريب، وعدم تحديث بعض الجهات لسجلات موظفيها آليا في برنامج “التوثيق”، وتزايدًا في أعداد المتقدمين على نظامي “جدارة” و”ساعد” طالبي العمل في القطاع الحكومي.