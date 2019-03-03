صحيفة الخليج الإلكترونية هل قست القلوب ام الزمان تغير

هل الرحمة خلت من قلوب البشر ام تردمت

..

ماذا بقي من الرحمة الا الرمادِ المتطايرِ..

ماذا حدث.. ماذا اندثر

ماذا اختفى واندثر

البشر.. ام الخطر

اندثر البشر وانتشر الخطر

رباه رحماك بروح انت في الجسد نفختها

وأطلقت لها العنان

وحكمت لها بإمرك بالحرية والسلام

…

ولكن مابقيت سوى روح هزيله

ثكله

…

بقي جسد وهِنَتْ الروح.. فيه رويدا رويدا بقلم \ هياء السبيعي

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