انطلاق دورة الإعداد البدني في الأردن

الخليج - حسن القبيسي

انطلقت دورة الإعداد البدني العام، في الأدرن وذلك بتنظيم كلية التربية البدنية بجامعة اليرموك الأردنية في إربد برئاسة العميد الدكتور نبيل شمروخ، وبالتعاون مع رابطة رواد الرياضة العربية برئاسة الدكتور محمد الرويشد، وحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله البار.

واستهل الدكتور الأردني محمد ذيابات المحور الأول متحدثًا عن عن الإعداد البدني العام، وهي الفترة البنائية التي يعد بها الجيل من أجل رفع المستوى الرياضي.

وأبان ذيابات أن التنمية المتبادلة هي إعداد جميع العضلات بشكل متكامل، لإحداث التوازن، مؤكدًا أن المرونة تطور الصفات البدنية كاملة، مضيفًا أن عملية الإعداد بين رياضة وأخرى تختلف حسب عناصرها البدنية، لافتًا إلى أن الإنجاز سيساهم في إظهار مقدرات وإمكانيات في الرياضيين، خاصة التحمل والقدرة والسرعة، لأنها أساس الصفات الرياضية في كل الألعاب.

وتحدث ذيابات عن أن الإعداد البدني له علاقة بالحالة النفسية، نظرًا لأهمية وجود الحافز والإرادة والصبر والتحدث والثقة بالنفس.

وتابع ذيابات الحديث عن قدرات الإعداد العام، كالتحمل والقوة والسرعة والمرونة، ثم تحدث عن الإجراءات المتخذة في بداية الإعداد البدني العام كالاختبارات البدنية.