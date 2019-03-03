حملة بوتفليقة: جمع قرابة 6 ملايين توكيل لترشحه

الجزائر / عبد الرزاق عبد الله / الخليج 365
كشف عبد الغني زعلان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الأخير جمع قرابة 6 ملايين توكيل لمواطنين وآلاف أخرى لمنتخبين من أجل دخول سباق الرئاسة لولاية خامسة.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي بمقر المجلس الدستوري بمناسبة إيداع ملف الترشح نيابة عن بوتفليقة المتواجد حاليا بمستشفى سويسري.
وحسب زعلان تم جمع "5 ملايين و850 ألف توقيع (توكيل) لمواطنين و19 ألفا و700 توكيل لمنتخبين (المجالس البلدية أو الولايات أو البرلمان بغرفيته)".
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر قرابة 24 مليون ناخب حسب آخر أرقام وزارة الداخلية.
ويشترط القانون الانتخابي في الجزائر أن يجمع المترشح 60 ألف توكيل لمواطنين أو 600 لمنتخبين سواء في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت 8 شاحنات إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة حاملة توكيلات الترشح الخاصة ببوتفليقة.
ويحظى بوتفليقة بدعم عدة أحزاب من الموالاة إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) ومنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تجمع لرجال المال والأعمال) إلى جانب منظمات أخرى وأكبر تجمع للطرق الصوفية في البلاد.
ومنذ إعلان ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي تشهد البلاد حراكا شعبيا رفضا للقرار وشهدت الجمعة الماضية مظاهرات غير مسبوقة بمئات الآلاف في أغلب محافظات البلاد تطالبه بالعدول عن الترشح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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