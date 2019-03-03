قصف إسرائيلي يستهدف موقع رصد لـ"حماس" شمالي غزة

غزة / هداية الصعيدي، سعيد عموري / الخليج 365

قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، الأحد، نقطة رصد تابعة لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال مراسل "الخليج 365" نقلا عن شهود عيان: "إن طائرات عسكرية إسرائيلية قصفت مساء اليوم، موقع رصد تابع لحركة حماس، شمالي قطاع غزة".

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات جراء القصف.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لمنظمة حماس، ردًا على إلقاء عبوات ناسفة على السياج الأمني شمال قطاع غزة".

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار العام الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.