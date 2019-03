عائلة طبيب محتجز في السعودية تطالب ترامب بالتدخل للإفراج عنه

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

طالبت عائلة طبيب محتجز في الرياض ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، بالتدخل من أجل الإفراج عنه، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

واحتجز الطبيب وليد فتيحي، عام 2017 في فندق الـ"ريتز كارلتون"، بالرياض، وذلك بعد عودته من أمريكا ليستلم مستشفى افتتحته عائلته في المملكة عام 2006، وفقا لمحاميه هاورد كوبر.

وذكر كوبر في تصريحات لشبكة "سي إن إن" نقلا عن عائلة فتيحي قولها إن الحالة البدنية للطبيب "متدهورة"، ويظهر وكأنه "مدمر نفسيا".

وقال كوبر "لقد تم اعتقال وليد فتيحي دون أي إجراء قانوني".

ولفت أن العائلة طالبت ترامب وكوشنر بالضغط على الحكومة السعودية من أجل الإفراج عنه.

وفندق الـ "ريتز كارلتون" هو المكان الذي أودع فيه المعتقلين بتهم الفساد خلال الحملة التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حين ترأسه للجنة مكافحة الفساد.

وتم تحويل فتيحي، الذي يعمل كطبيب للعلاج الفيزيائي، إلى "سجن في السعودية دون تفسير، حيث تم منحه تواصلا محدودا مع العالم الخارجي"، وفقا لما قاله كوبر للخارجية الأمريكية طالبا منها المساعدة.

وأضاف المحامي: "يُعتقد أن الطبيب فتيحي يتعرض للتعذيب على المستوى النفسي على أقل تقدير خلال فترة سجنه".

وبحسب كوبر، فإن الطبيب السعودي معروف بآرائه التحفيزية ورغبته بأن تطبق القوانين الأمريكية بما يتعلق بالحقوق المدنية والمساواة في السعودية.

بالمقابل، لم يجب المسؤولون السعوديون على محاولات CNN الحصول على تعليق منهم على القضية، ولكن متحدثا باسم السفارة السعودية في أمريكا كان قد نفى في بيان حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي كانت سباقة بالحديث عن القضية، تعرض المعتقلين لـ"سوء المعاملة".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مقابلة مع برنامج "State of the Union: على شبكة "CNN": "ما فهمته حتى هذه اللحظة أن فريقا دبلوماسيا أمريكيا زاره في السعودية، ولا معلومات إضافية لدينا غير ذلك في هذه المرحلة".