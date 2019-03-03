هيئة_النقل تتجه لتوطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، أن هيئة النقل تعمل مع شركائها (وزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل) على توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في (لقاءات 2019)، بعنوان “استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030″، والذي ناقش عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل، لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم. ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل، من خلال التوعية والتطوير والتدريب، للتقدم في المسار الوظيفي.
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