تبوك.. ضبط قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مرور منطقة تبوك عن القبض على قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك حسبما ذكرت المديرية العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد.

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