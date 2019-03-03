«المرور» يحذر: الوقوف على خط المشاة في هذه الحالة «مخالفة»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المرور السعودي أن الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء تُسجل كمخالفة.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: “عند الإشارة حمراء، وتجاوز الخط بالكفر الأمامي، والرجوع يعتبر قطع إشارة؟ “.

ورد المرور قائلاً: “في حال الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء تسجل كمخالفة تنظيمات السير على الطرق”.