- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المرور السعودي أن الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء تُسجل كمخالفة.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: “عند الإشارة حمراء، وتجاوز الخط بالكفر الأمامي، والرجوع يعتبر قطع إشارة؟ “.
ورد المرور قائلاً: “في حال الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء تسجل كمخالفة تنظيمات السير على الطرق”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحذر: الوقوف على خط المشاة في هذه الحالة «مخالفة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.