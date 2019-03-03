قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر يوم الأحد إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا.
وإذا جرى تطبيق ذلك، فإنه ذلك سيعني أنه سيتعين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) أن يقدم بنفسه أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد. ولم يظهر بوتفليقة بشكل علني إلا نادرا منذ عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة مراقبة الانتخابات بالجزائر: على مرشحي الرئاسة تقديم أوراق الترشح شخصيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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