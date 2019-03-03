رئيس هيئة مراقبة الانتخابات بالجزائر: على مرشحي الرئاسة تقديم أوراق الترشح شخصيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طلاب جزائريون يتظاهرون يوم الاحد ضد ترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة

قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر يوم الأحد إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا.

وإذا جرى تطبيق ذلك، فإنه ذلك سيعني أنه سيتعين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) أن يقدم بنفسه أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد. ولم يظهر بوتفليقة بشكل علني إلا نادرا منذ عام 2013.