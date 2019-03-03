أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة

دبي - بواسطة محمد فارس © pexels.com

تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة سوق الساعات الذكية.

وتختبر "آبل" الآن ميزة جديدة تنوي إضافتها إلى ساعاتها القادمة، وهي مراقبة معدلات نوم المستخدم، والتي ستعتمد بشكل كبير على حساسات قياس نبض القلب الموجودة في الساعة. © pexels.com/rawpixel.com

كما ستكون "Apple Watch-5" قادرة على وضع تشخيص متكامل لحالة قلب المستخدم، وقياس سرعة النبض وعدم انتظامه، وإنذاره في حال تسجيل أي خلل في آلية عمل القلب، ورسم مخطط بياني لعدة أشهر يصف بدقة تلك البيانات. © youtube/Cool Tech

ومن المفترض أن تزود هذه الساعات أيضا بحساسات قادرة على قياس درجة الحرارة والرطوبة، وتحديد مستويات الضجيج، التي قد تؤثر على صحة المستخدم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى كاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.

المصدر: فيستي