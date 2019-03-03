أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة

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تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة سوق الساعات الذكية.
وتختبر "آبل" الآن ميزة جديدة تنوي إضافتها إلى ساعاتها القادمة، وهي مراقبة معدلات نوم المستخدم، والتي ستعتمد بشكل كبير على حساسات قياس نبض القلب الموجودة في الساعة. © pexels.com/rawpixel.com
كما ستكون "Apple Watch-5" قادرة على وضع تشخيص متكامل لحالة قلب المستخدم، وقياس سرعة النبض وعدم انتظامه، وإنذاره في حال تسجيل أي خلل في آلية عمل القلب، ورسم مخطط بياني لعدة أشهر يصف بدقة تلك البيانات. © youtube/Cool Tech
ومن المفترض أن تزود هذه الساعات أيضا بحساسات قادرة على قياس درجة الحرارة والرطوبة، وتحديد مستويات الضجيج، التي قد تؤثر على صحة المستخدم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى كاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.
المصدر: فيستي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.